Mix Tome 17

Les 3 héros sont frères et soeurs. Otomi Tachibana (12 ans), Tôma Tachibana (13 ans) et Sôichirô Tachibana (13 ans) sont frères et soeurs dans la section collège du lycée Meisei. Tôma et Sôichirô sont doués pour le baseball et représentent l'espoir de remporter un nouveau championnat. Ichiban Natsuno, un nouvel élève s'intéresse de près à Tôma et Sôichirô.