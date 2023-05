Vingt-quatre heures de la vie d'une femme

Un soir d'été, dans un hôtel de Monte-carlo, une femme quitte mari et enfants pour suivre un beau jeune homme arrivé là quelques jours plus tôt. L'évènement met tous les pensionnaires en émoi, et bien peu nombreux sont ceux qui tentent de comprendre les raisons de cette fuite. Le narrateur, le seul à prendre la défense de l'infidèle, trouve cependant une alliée, une vieille Anglaise qui lui conte sa propre histoire, faisant de lui le détenteur d'un secret jusque-là inavouable. Les deux récits se croisent sur fond de valse viennoise, au milieu de la salle de jeux d'un casino auquel le jeune homme, objets des passions, est enchaîné. Considéré comme un chef-d'oeuvre par Freud ; le mariage parfait entre l'esthétisme de la langue et la construction psychologique des personnages et de l'intrigue - ; ce classique de la littérature étrangère paraît aujourd'hui dans une traduction inédite en poche augmentée d'une préface signée Eric-Emmanuel Schmitt. " Zweig ne donne sa voix qu'aux vaincus, qu'aux fragiles, qu'aux passionnés sans issue. Il ne traque jamais la grandeur. Surpris, divisés, inquiets, ses personnages s'éloignent des héros : au contraire des figures hugoliennes, ils n'incarnent pas "une force qui va", mais une faiblesse qui piétine... Qui, dans toute la littérature mondiale, a brossé des êtres plus proches de nous ? " Eric-Emmanuel Schmitt, extrait de la préface.