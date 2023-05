Cahiers français N° 433, mai 2023 : Les défis des outre-mer

Une douzaine de territoires, 2,7 millions d'habitants forment aujourd'hui les outre-mer françaises. Organisées en deux grandes catégories, les départements et régions d'outre-mer (DROM) et les collectivités d'outre-mer (COM) ils constituent un ensemble disparate d'anciennes possessions coloniales françaises réparties sur l'ensemble du globe (Antilles, Pacifique, l'océan Indien, Amérique du Sud, Arctique...) et très éloignées de la métropole. La question des Outre-mer est au coeur des débats politiques français depuis de nombreuses années. Les enjeux sont multiples et les positions souvent divergentes. Les territoires d'outre-mer sont confrontés à de nombreux défis communs, liés en particulier à un retard de développement économique et au niveau de vie nettement inférieur du reste de la France. Ce dossier s'articule autour de trois thématiques centrales : les politiques pour redynamiser les outre-mer, la position stratégique des territoires ultra-marins, ainsi que les outre-mer et la transition écologique.