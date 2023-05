Mon enfant mange sans gluten. Les réponses aux idées reçues qui agitent notre quotidien

Catastrophe ! Le diagnostic vient de tomber, votre enfant doit suivre un régime sans gluten... Finie la vie sociale, adieu les sorties au resto ou les goûters chez papi et mamie ? Bonjour la charge mentale, les préjugés et les produits fades qui ne font pas envie ? Pas de panique, sachez déjà que vous êtes loin d'être seul puisque 24 % de la population en France est concernée directement ou indirectement par ce régime. Autant vous rassurer : ceux qui arrêtent le gluten par mode, sans contrainte médicale, ne représentent qu'une infime minorité ! Ce livre va vous aider à comprendre ce qui arrive à votre enfant pour le lui expliquer sereinement. Chaque chapitre déconstruit les idées reçues sur ce régime et apporte des conseils pratiques pour simplifier votre quotidien et celui de votre enfant. En bonus, vous trouverez des recettes sans gluten pour reprendre vos marques et des idées de menus pour débuter tranquillement.