Miaou ! Avec Franz Marc

Un tableau à reconstituer pour sensibiliser l'enfant dès 3 ans à l'art avec une oeuvre d'art découpée en puzzle de 6 pièces et une comptine pour favoriser la mémorisation. Pour ce nouveau titre, "Chat sur un coussin" de Franz Marc a été retenu pour ses formes simples et facilement reconnaissables par les tout-petits. Mon chat, Mimi, adore faire dodo. Quand il dort sur son coussin jaune, il se passe mille choses : sa queue s'enroule, il se tourne, je le caresse et il ronronne ! Testés et approuvés par les enfants des 500 crèches Babilou.