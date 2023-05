Le murmure des fleurs

Grâce à cet oracle, découvrez une nouvelle manière d'évoluer avec les énergies des fleurs. Trouvez des réponses à vos questions autour de l'amour. Que vous soyez en couple ou célibataire, l'amour est partout autour de vous : dans votre famille, votre cercle d'amis et même au travail ! A travers les pouvoirs bienveillants et puissants de la nature, cet oracle est un véritable outil pour vous accompagner dans le développement de vos capacités intuitives et vous guider vers les différents possibles qui s'offrent à vous.