Oui, il y a des réfugiés heureux en France

Ils ont traversé en quelques années des épreuves que d'autres ne connaîtront jamais au cours de leur existence. Ils ont dû quitter un pays qu'ils aimaient pourtant : leur pays natal. Ils l'ont fait, contraints par un pouvoir qui ne respectait pas son peuple, qui l'opprimait, le tuait : "Soit nous partons, soit nous mourons". Exilés, ils ont entrepris ce périple, poussés par un idéal pour lequel ils ont tout abandonné : leur maison, leur travail, leurs biens, leurs amis, leur famille, parfois leur conjoint, leurs enfants. Et ils sont arrivés en France. Un pays qui accueille les réfugiés et leur apporte - certes imparfaitement - de quoi se nourrir, se loger, se soigner. De quoi vivre. Ils habitent désormais à Alençon, Bayonne, Bordeaux, Douai, Epernay, Libourne, Lille, Paris... Ils sont devenus professeur de musique, restaurateur, pharmacien... Ils nous confient leur histoire : leur projet d'exil, le choix de la France, la barrière de la langue, l'intégration des enfants, les méandres de l'administration, mais aussi leurs espoirs, leurs réussites, les belles rencontres et le soutien des associations... Autant de parcours inspirants. Maher Akhttiar est arrivé en France en 2008. Titulaire d'un doctorat en philosophie, il est chercheur en sciences humaines. Nicolas Delecourt est essayiste.