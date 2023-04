"On ne peut pas vous faire taire, on ne peut pas vous tuer, alors on essaie de vous anéantir symboliquement. Cela passe par la destruction, sur les réseaux sociaux, de votre personne, de votre nom, de votre visage. Et par la mise en danger de votre famille. En l'espace de quelques semaines, je suis passé d'agent d'influence américano-sioniste (et, paraît-il, heureux propriétaire d'un appartement à Monaco à 35 000 euros le mètre carré payé par Big Pharma ! ) à tâcheron stipendié par le Modem pour 20 000 euros - sans avoir rien fait pour mériter cette rétrogradation. Mon crime ? Conspirer à ciel ouvert contre les propagandistes, les bonimenteurs professionnels et les charlatans de la désinformation. " R. R. Pour la première fois, un spécialiste du phénomène complotiste nous révèle l'envers du décor, montre comment son double numérique a été avalé par la pensée du soupçon, devenant la cible d'une campagne de calomnies et de dénigrement : les thèses délirantes, les insultes, la violence, les menaces. Parce que c'est dans l'oeil du cyclone qu'on voit le péril avec le plus d'acuité, Rudy Reichstadt décrypte, analyse et combat. Plus qu'une riposte aux attaques qu'il a subies, Au coeur du complot pose un diagnostic sans appel : le complotisme est un poison mortel.