Quelque part dans le sud en été un petit groupe - une famille un couple et un moniteur - part en expédition en pleine nature pour découvrir les joies d'une descente en canyoning. L'isolement le dépaysement et le frisson du danger vont servir de révélateur. Plongés au coeur de cette eau vive au caractère anthropomorphique chacun au fil de cette journée pleine d'imprévus va se retrouver seul confronté à ses interrogations les plus intimes. En Silence est le récit d'un réveil celui de Juliette la narratrice qui raconte comment l'air de rien cette journée a été un tournant décisif dans sa vie et dans son corps de jeune femme.