Regretting you

La fille de Morgan, Clara, ne pourrait pas être plus différente qu'elle. Devenue mère très jeune, Morgan craint plus que tout que Clara fasse les mêmes erreurs qu'elle. Elle mène une vie sans projet ni ambition, qu'elle commence à trouver ennuyeuse et qui la rend de plus en plus invisible auprès des autres. Clara aime sa mère bien sûr, mais ne se reconnaît pas dans cette femme fade et sans volonté à ses yeux. Elle est bien plus proche de son père, Chris, et de sa tante Jenny, la soeur de Morgan. Mais leur monde va voler en éclats lorsque Chris est victime d'un accident de la route qui va lesobliger à reconsidérer toute leur vie et leurs relations. Car, au-delà du drame qu'il suscite, Morganet Clara vont devoir apprendre à communiquer et trouver un sens à leur vie.