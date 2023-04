Kimi no knife Tome 9

L'inspecteur Hosaka continue son enquête en solitaire sur Shiki. Bien vite, il fait le lien entre le professeur, Makihara et Itsuki, avant de soupçonner l'existence d'un quatrième homme. Un policier, peut-être... Yua Kotegawa est reconnue pour ses thématiques ô combien singulières et sombres. L'autrice de Détenu 042 et Anne Freaks propose ici une intrigue simple et redoutable qui rappelle la question posée dans Death Note : un meurtre est-il justifié si la victime est un criminel ? La mangaka édulcore la vision manichéenne de l'être humain selon laquelle les individus sont bons ou mauvais. Elle instaure la notion de gris, de demi-teinte en mettant en avant la jeunesse mise de côté par la société japonaise ou les victimes de l'immigration.