Poule. Colotopia

Magnifiques dessins à colorier. Alternance entre pages de coloriages aux contours colorés et pages de coloriages à copier. Développement de la coordination main-oeil et de la motricité fine. Une série de magnifiques dessins à colorier de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel ! Pages de coloriages aux contours colorés et pages de coloriages à copier sont alternées pour varier les plaisirs. Les enfants se laisseront guider par les contours colorés ou pourront choisir de laisser libre cours à leur imagination. Ainsi, les contours colorés feront office de jolies finitions. Un livre idéal pour tous les grands fans de coloriage !