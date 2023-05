La nuit russe

Hugo et Stan se sont rencontrés sur les bancs du collège. Ils ont grandi ensemble, dans l'évidence d'une amitié que rien ne devait briser. Au début de leur carrière, ils partent en Russie, invités par le gouvernement désireux de mieux faire connaître le pays aux jeunes talents venus de toute l'Europe. Quinze ans plus tard, Hugo est ministre de la Défense, Stan son plus proche conseiller. Lorsque ce dernier refuse de livrer des informations sensibles sur les relations de la France avec l'Ukraine, le secret d'une nuit russe resurgit, et lui fait tout perdre. Mais lorsque Hugo est nommé Premier ministre et lui demande de l'accompagner à Matignon, Stan sait qu'il s'agit de sa dernière chance de comprendre ce qu'il s'est passé... Une intrigue aux petits oignons qui fait froid dans le dos ! Bruno Corty, Le Figaro littéraire. Une plume efficace et sobre. Sophie des Déserts, Paris Match. Le bureau des légendes de Gilles Boyer. Ludovic Vigogne, L'Opinion.