Maëlle en Bretagne

Découvre la Bretagne avec Maëlle ! Dans ce carnet créatif, crée tes jolies poupées grâce à de nombreuses silhouettes à colorier, des modèles et 4 planches de stickers. Et en plus, des infos documentaires sur la culture Bretonne : - Les vêtements traditionnels - L'architecture - L'alimentation - Les danses - Les animaux - La musique En cadeau : un joli bracelet à collectionner !