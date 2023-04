Au péril de nos coeurs

Lorsqu'elle arrive dans les gorges du Verdon, Norah s'attend à passer un séjour agréable pour célébrer l'enterrement de vie de jeune fille de sa meilleure amie. Marco, lui, est arrivé au camping à reculons, traîné de force par son pote d'enfance alors qu'il n'avait aucune envie de venir. Il apprécie encore moins le rapprochement avec les voisines de leur emplacement de camping. Quoique... S'il était honnête avec lui-même, il reconnaîtrait certainement que Norah ne le laisse pas indifférent. De son côté, la jeune femme compte bien profiter de ses vacances et commence à flirter avec lui. Alors que le groupe part randonner dans les gorges, l'histoire de Marco et Norah prend une tournure inattendue. C'est non seulement leurs coeurs mais également leurs vies qui se retrouvent en péril. En réchapperont-ils ?