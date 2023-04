Compass series Tome 3 : A l'ouest les vagues

Un héros ombrageux et blessé, un mariage arrangé, et un duo de personnages antinomiques - lui est sombre et revêche, elle est solaire et empathique- qui, coincés ensemble, pourraient bien trouver le salut de leur âme. A L' OUEST, LES VAGUES #3 (The Compass) Dans le troisième tome de la série The Compass, Damian et Stella se rencontrent de façon peu commune aprè des funérailles. Par le passé ils ont tous deux subi des traumatismes différents, qu'ils gèrent différemment. Stella aime faire plaisir à son entourage alors que Damian est asocial. Une proximité forcée, via un mariage arrangé, les oblige à se retrouver coincés l'un avec l'autre, pour un minimum de six mois. Ils doivent apprendre à vivre ensemble et à s'en accommoder, mais ça va un peu plus loin que ce qu'ils avaient prévu au départ. J'ai toujours cru aux contes de fées. Lui, préférait les films d'horreur. Damian Blackstone se fichait pas mal de mon existence. Il est entré dans ma vie pour trouver des réponses à son propre passé. Je n'étais pas persuadée que les contes de fées tordus puissent se conclure par un Happy End. Malgré tout, j'étais bien déterminée à le découvrir.