Enigmes pour grands génies. Spécial adultes

Ce petit cahier propose 50 affaires à résoudre qui feront de vous un enquêteur digne des plus grands ! A vous de faire preuve de bon sens et d'observation pour éviter les fausses pistes et élucider le mystère. Un ouvrage pour tous les passionnés de jeux d'énigmes qui veulent exercer seul, ou à plusieurs, leurs qualités de déduction et de l'observation.