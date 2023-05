La déco c'est ma thérapie. Le bonheur est dans la maison

Et si décorer son intérieur devenait une véritable thérapie pour retrouver votre calme au quotidien et exprimer votre personnalité ? C'est ce que vous propose Jean-Louis Serrato, architecte d'intérieur. Comment bien choisir vos couleurs et vos matériaux ? Où placer les sources de lumières et vos meubles ? Quelles sont les astuces pour bien choisir ses accessoires et ses éléments électroniques ? D'une pièce à l'autre de la maison, l'auteur vous explique tout ce qu'il faut savoir pour créer une maison à votre image, pleine de confort et de sérénité.