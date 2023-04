Politiser le bien-être

Normal021falsefalsefalseFRX-NONEX-NONE / Style Definitions / table. MsoNormalTable {mso-style-name : "Tableau Normal" ; mso-tstyle-rowband-size : 0 ; mso-tstyle-colband-size : 0 ; mso-style-noshow : yes ; mso-style-priority : 99 ; mso-style-parent : "" ; mso-padding-alt : 0cm 5. 4pt 0cm 5. 4pt ; mso-para-margin : 0cm ; mso-pagination : none ; mso-hyphenate : none ; punctuation-wrap : simple ; text-autospace : none ; font-size : 12. 0pt ; mso-bidi-font-size : 11. 0pt ; font-family : Times ; mso-font-kerning : 1. 5pt ; } Vous avez trop de travail ? Faites du yoga ! Vous allez mal ? Devenez la meilleure version de vous-mêmes ! Méditation, sport, coaching, thérapies, massages, yoga : prendre soin de soi s'inscrit souvent dans une logique néolibérale de consommation et de perfectionnement inatteignable. Coûteuses et normatives, les pratiques de bien-être ne s'adressent souvent qu'aux personnes jeunes, blanches, riches ou valides. Elles prétendent apporter des solutions individuelles à des problèmes collectifs ; or les petits gestes ne changeront pas le monde. Pourtant, il n'y a rien de mal à vouloir se sentir bien. S'occuper de sa santé mentale et physique est même d'autant plus nécessaire quand on est affecté·e par les injustices. Alors que faire ? Peut-on être révolutionnaire et faire du yoga ? Méditer et se battre pour sa planète ? Prendre soin de soi, est-ce de l'égoïsme ou une autre façon de lutter ? Dans cet essai documenté, Camille Teste propose de hacker les pratiques de bien-être pour en faire de puissants outils d'émancipation et de changement politique. A PROPOS DE L'AUTRICE : Prof de yoga, militante féministe et ex-journaliste spécialisée dans les enjeux de justice sociale, Camille Teste se fait connaître grâce à son compte instagram @camille_teste. Sur celui-ci, elle partage des réflexions politiques autour du corps, des émotions et des rapports de domination, sur un ton qui mêle humour et philosophie. Dans le monde réel, elle organise des événements où elle explore la dimension émancipatrice du yoga et des pratiques psychocorporelles.