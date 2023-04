Langage C#. Coffret en 2 volumes : Apprenez la Programmation Orientée Objet, 4e édition

Ces deux livres offrent au lecteur un maximum d'informations sur les fondamentaux du langage C# pour apprendre la Programmation Orientée Objet. 1 005 pages par nos experts. Des éléments complémentaires sont en téléchargement sur le site editions-eni.fr. Un livre de la collection Ressources Informatiques C# 10 et Visual Studio Code - Les fondamentaux du langage Extrait du résumé : Ce livre s'adresse aux développeurs qui souhaitent maîtriser le développement d'applications .NET grâce au langage C#, ici dans sa version 10... Un livre de la collection Ressources Informatiques Apprendre la Programmation Orientée Objet avec le langage C# (4e édition)