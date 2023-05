Compère renard et compère ours. Avec 1 CD audio

Quand il se réveille, il a de nouveau très faim. Mais cette fois, pas de problème : il court chercher un gros poisson dans sa cachette. Et, alors qu'il s'apprête à faire un bon repas, sans doute alléché par le doux parfum, il aperçoit Compère Ours qui s'approche de lui, lui non plus n'a sans doute rien avalé depuis des jours et des jours.