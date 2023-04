L'Homme qui voulait être aimé

L'ascension singulière de l'avocat Georges Kiejman épouse l'histoire d'un siècle tumultueux. Né à Paris en 1932 de parents juifs polonais qui ont fui la misère, il échappe aux rafles et à la déportation mais ne reverra jamais son père, assassiné à Auschwitz. S'ensuit un incroyable parcours, du Belleville de l'après-guerre aux ors de la République. Intelligent, séducteur, mais aussi implacable et déterminé, ce défenseur du monde de l'édition et de celui du cinéma accède à la notoriété en sauvant de la réclusion criminelle à perpétuité le révolutionnaire et braqueur Pierre Goldman. Il sera de tous les grands procès - Malik Oussekine, Lucie et Raymond Aubrac, Georges Ibrahim Abdallah et tant d'autres. Au carrefour des arts, de la justice et de la politique, Georges Kiejman lève le voile sur ce que cachent sa robe noire et son ironie : un homme qui voulait être aimé. Un texte émouvant de sobriété, sans fanfaronnade ni fausse modestie. Et cependant brillant. Le Journal du dimanche.