La Cuisine des Men With The Pot. De la braise à l'assiette, 60 recettes gourmandes

Si l'idée que vous vous faites de la cuisine en plein air ou au barbecue c'est tournicoter une chipo sur la braise pour finir par la manger à moitié carbonisée, préparez-vous à être surpris ! Men with the pot, ce sont deux copains qui ont érigé en art de vivre la cuisine en pleine nature. Quelques ingrédients, de bons outils, un feu bien maîtrisé, l'esprit d'aventure : voilà le se cret de leurs recettes qui dépotent ! Côte de boeuf tomahawk, T-Bone parfait, Steaks minute, Travers de porc à la tropicale, Poulet de l'enfer, Magrets de canard et pommes de terre tapées, Cuisses de poulet miel-moutarde Porc à l'ananas, Camembert frit croustillant etc. Ne vous laissez pas intimider ! Avec les Men with the pot : apprenez à cuisiner au feu de bois (chaleur vs flamme, hauteur de cuisson...) ; maîtrisez les techniques de brousse (fabriquer des brochettes, un support à marmite, un maillet à viande...) ; découvrez leurs ustensiles fétiches, leur équipement, leurs astuces... Et vous aussi, surprenez-vous à redécouvrir combien des plats tout simples peuvent être savoureux s'ils sont cuisinés " à la Men with the pot " ! Retrouvez leurs recettes et grillades les plus emblématiques ou les plus virales, mais aussi leurs improbables plats au feu de bois comme les lasagnes, les pâtes fraîches ou les beignets !