Cahier de vacances de la 3e à la 2de. Edition 2023-2024

Ce cahier regroupe toutes les matières de l'année : Français, Maths, Anglais, Histoire-Géo-EMC, Physique-Chimie, SVT, Technologie. Des séquences d'entraînement avec : les notions à maîtriser, des rappels de cours, des exercices variés, et des quiz-bilans Les corrigés détachables complets Un parcours Histoire-Géo-EMC dont vous êtes le héros : un voyage dans le temps, l'espace et un parcours citoyen pour être le héros du programme ! Pour aller plus loin : des pages Docu riches et illustrées pour aller plus loin, avec un mini-test : vive le cinéma ! ; Queneau et le livre qui n'en finit plus ; il était une fois l'histoire des femmes ; le génome humain ; l'art nouveau... Ce cahier de vacances a été rédigé par des enseignants et est conforme aux programmes. Avec en plus : de nombreux quiz de culture générale interactifs gratuits en ligne !