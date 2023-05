Le CD "Spiritual Warrior" ressemble à une odyssée d'un Homme-guerrier qui se retrouve face à de grandes questions existentielles. Il lui faudra de la force et de la volonté pour vivre cette transformation nécessaire pour sortir de son conditionnement... Il lui faudra accepter de mourir pour renaître. L'album aux consonances amérindiennes est composé en gamme naturelle et aux diapasons 432 Hz. On retrouve des instruments traditionnels comme des flûtes natives, sifflets péruviens et mexicains, percussions, chants et arrangements électroniques.