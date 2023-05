Accompagnement du corps et de l'esprit face au cancer. Préserver une qualité de vie avec la naturopathie

Aujourd'hui, les traitements contre le cancer s'améliorent régulièrement, mais leurs effets secondaires restent difficiles à supporter par les malades. Dans cet ouvrage, les auteures se proposent d'accompagner et de soutenir le consultant pour vivre au mieux toutes les étapes de la maladie et de sa convalescence. La première partie du livre est consacrée à l'approche allopathique du cancer (origine, développement, traitements, parcours de soins...). La deuxième partie présente des outils consacrés à l'hygiène de vie et de routine bien-être à mettre en place au quotidien pendant et après cette période de vie éprouvante : alimentation, techniques respiratoires et de relaxation, phytothérapie, accompagnement psychologique pour réduire l'anxiété, exercices de yoga... Ces nouvelles habitudes visent à renforcer le corps, l'esprit et apaiser les pensées. Elles permettront d'améliorer la résistance de l'organisme face aux traitements, d'apporter l'énergie nécessaire grâce à une alimentation vitalité et de maintenir le corps en équilibre. Porteur d'espoir, ce livre est une invitation à se prendre en main pour devenir acteur de son bien-être physique et émotionnel.