- Des premières histoires de dinosaures dès 3 ans dans d'adorables petits albums mousse centrés autour de l'aventure d'une espèce. - Les histoires sont simples et drôles, et diffusent un petit message " civique " : prêter, ne pas se moquer, partager, s'aider... - Les histoires mettent en scène des protagonistes d'une même période avec des petites infos-doc en supplément. On reste donc dans la vérité documentaire. - Résumé : Vélociraptor est trop lent ! Vélox, le jeune Vélociraptor n'est pas très dégourdi. "Dépêche-toi" lui disent sans cesse ceux de son clan. Mais rien n'y fait, le dino préfère rêver plutôt que d'aller chasser. Pas comme ce ventard de Rascal qui se moque de lui. Pourtant, un jour, en voulant juste attraper une petite libellule, Vélox ouvre ses ailes et... se met presque à voler. Tous les autres sont très impressionnés et veulent avoir ce pouvoir ! Même Rascal pour qui, avec ses petits bras, ce n'est pas chose aisée. Plus personne ne se moque de Vélox, leur "professeur" de vol et tous veulent apprendre, finalement, à vivre comme lui, plus calmement !