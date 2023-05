Le Tarot. Cahier de vacances pour adultes, Edition 2022

Et si cet été vous décidiez d'embarquer pour un fabuleux voyage au pays du Tarot ? Telle est la destination que nous vous proposons pour vos vacances avec ce cahier Spiritual Eté. Les précédentes éditions vous ont permis de découvrir et de vous familiariser avec le Tarot mais rassurez-vous de nombreux mystères vous attendent encore. Ici, nous aborderons les cartes en tant que compagnes de route pour un voyage à travers soi (via le journaling ou le tarot comme outil de développement personnel). Et pour que cela vous parle et résonne en vous, nous analyserons le Tarot sous l'angle de la Pop Culture. Quoi de mieux que nos films et séries préférés pour comprendre la signification des cartes ? Telle est la magie du Tarot : il résonne pour chaque lecteur à travers les siècles. Si vous tenez ce cahier entre vos mains, cela signifie que vous aimez le Tarot et que vous l'utilisez (ou souhaitez l'utiliser) dans votre vie quotidienne. Alors quel tarot-addict êtes-vous ? Vous allez bientôt le découvrir. Prenez place, le décollage est immédiat. Bon vol !