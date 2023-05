Le féminisme en dix chansons

Pendant trop longtemps, la musique a été une affaire d'hommes. Heureusement, plusieurs groupes de femmes ont réussi à imposer leur(s) voix et à s'approprier la musique. Paula Ringer s'intéresse à un ensemble de groupes et d'artistes qui ont décidé de s'approprier une forme profondément masculine : le rock. Dans le rock anglo-saxon, les groupes de filles veulent reconquérir un territoire majoritairement masculin, voire misogyne, qui éloigne ou mystifie les femmes. Il sera donc avant tout question de groupes féminins et féministes, américains et anglais et influencés par le mouvement punk. Mais aussi de pop française avec Brigitte Fontaine et les chansons écrites par Agnès Varda et interprétées par le groupe Orchidée pour le film L'une chante, l'autre pas. L'ensemble des chansons choisies par Paula Ringer transmettent un message féministe en vue de contester le système patriarcal.