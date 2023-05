Tout l'Art de Star Wars la Haute République

Quelque deux cents ans avant les tribulations d'Anakin Skywalker dans Star Wars, épisode I, La Menace Fantôme, l'Ordre Jedi est à l'apogée de sa puissance, au service de la République galactique. Mais une terrible menace gronde et va mettre en danger toute la galaxie. Les chevaliers Jedi sont mobilisés pour défendre la paix et l'ordre à tout prix. Leurs aventures, racontées à la fois en bandes dessinées, en albums et en romans, forment un arc narratif appelé La Haute République. Les auteurs, les artistes et les Visualistes de Lucasfilm ont créé ensemble de nouveaux personnages, dont bien sûr de nouveaux Jedi, avec leurs armes, de nouvelles planètes, de nouveaux vaisseaux qui viennent enrichir la mythologie Star Wars. Tout leur travail de conception ? recherches graphiques, croquis préparatoires, illustrations ? est rassemblé dans cet ouvrage, à la fois un formidable livre d'art et un guide visuel pour tous les fans de cet incroyable univers toujours en expansion.