Le petit dico critique du big data

Ce lexique met les mots du big data à la portée de tous, avec une approche critique, historique et sociologique. Il permet une compréhension des enjeux du big data, fournit des exemples concrets et une analyse critique des utilisations pour tous les domaines (assurances, élections, réseaux sociaux, économie, information et désinformation, santé, gouvernance, ville intelligente, surveillance, etc.) L'auteure et tous les intervenants ont une expertise largement reconnue. Ils travaillent sur l'ensemble du territoire : Angers, Bordeaux, Compiègne, Lille, Lyon, Lille, Montpelier, Nantes, Nancy, Nice, Paris, Rennes, Toulouse, Rouen. C'est le premier ouvrage qui propose une bibliographique complète sur le big data et tous ses usages. Destiné à tous ceux qui veulent comprendre le big data, ses usages, ses enjeux, ses critiques, de manière synthétique et pratique. Préface de Dominique Cardon, auteur de nombreux ouvrages dont A quoi rêvent les algorithmes, Seuil, 2015.