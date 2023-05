L'Etude de la poésie grecque représente la partie de l'oeuvre du cadet des Schlegel antérieure à l'avènement du premier romantisme concrétisé par la publication de l'Athenäum dont les initiateurs furent les frères Schlegel et le jeune Novalis. Contrairement à ce que semble indiquer la date d'impression de L'Etude de la poésie grecque (1797), c'est à partir de 1795 que Friedrich Schlegel rédige son traité. A cette date, il est encore tenant d'une esthétique normative du Beau, objective et naturelle. Il lui oppose celle des Modernes qui relève, selon lui, du subjectif, de l'artifice, voire du laid. Pour autant, son analyse, fouillée et subtile, par endroits d'une interprétation délicate, révèle un analyste en chemin vers une conception de l'art qui trouvera à se formuler justement dans les livraisons de la nouvelle revue. Vue sous cet angle, L'Etude de la poésie grecque est le moment clé où se produit le basculement annonciateur de la nouvelle axiologie.