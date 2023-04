Mystères à Soulwood Tome 1 : Sur les traces du vampire

Se cacher au coeur de la forêt de Soulwood ne suffira pas pour échapper à son passé. Nell Ingram vit coupée du monde. Elle s'est exilée par choix, afin de fuir la secte dans laquelle elle a grandi. Pour se défendre, elle peut cependant compter sur la magie qu'elle puise dans la forêt de Soulwood, dotée d'une conscience qui lui est propre. Mais lorsque l'agent Rick LaFleur, de la sécurité intérieure, sollicite son aide sur une affaire en cours, Nell est forcée de laisser son isolement derrière elle pour se lancer dans une enquête impliquant des vampires, ainsi que la Maîtresse de Sang de Nashville. Nell a une équipe... et une mission. Seulement, afin de retrouver une adolescente kidnappée avant qu'il ne soit trop tard, ses nouveaux collègues et elle devront plonger au coeur même de la secte qu'elle a fuie des années plus tôt, infiltrant le culte ainsi qu'un groupe terroriste réservé aux humains. Que le compte à rebours commence... #UrbanFantasy #Magie #Elementaliste #Enquête #HéroïneBadass