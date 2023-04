Ce livre célèbre les souvenirs que nous avons de nos grands-mères et des précieux moments passés avec elles : ces femmes qui peuvent à la fois gâter leurs petits-enfants et les réprimander, leur prodiguer un amour inconditionnel et faire preuve d'une sagesse inestimable, de même que leur donner de précieux conseils tout en partageant une glace. Bouillon de poulet pour l'âme de Grand-maman est le moyen parfait pour adresser nos remerciements aux grands-mères où qu'elles soient, ces femmes particulières qui enrichissent nos vies de joie et d'amour.