"Quelles rues on traverse ! Hautes, étroites, sales, bordées à tous les étages de balcons qui surplombent, une fourmilière de petites boutiques, d'échoppes en plein vent, d'hommes et de femmes qui achètent, vendent, bavardent, gesticulent, se coudoient. Les napolitains sont brillants, évaporés, enthousiastes, sans équilibre, livrés à la nature. A l'état ordinaire, ils sont aimables et même doux ; mais dans les périls ou la colère, en temps de révolution ou de fanatisme, ils vont jusqu'au bout de la fureur ou de la folie. " A l'occasion de l'exposition Naples à Paris (juin 2023 - janvier 2024) au Musée du Louvre, les impressions et réflexions que la grande ville de Parthénope suscitent à Taine lors de son voyage en Italie de 1864