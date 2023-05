Ce n'est pas un secret dans la famille : alors enfant, le père de Lika Nüssli a été placé par ses parents dans un foyer paysan ; en échange d'une petite pension versée à ses géniteurs, l'enfant servait d'homme à tout faire : nourrir les bêtes, traire les vaches, nettoyer l'étable, faire les courses, etc. C'est ce passé que raconte Lika dans Une Enfance de paille, un quotidien âpre et dénué de confort, quelque part dans les montagnes suisses il n'y a pas loin de 80 ans. Le petit Ernst accepte cette nouvelle vie avec fatalisme, trimant du matin ou soir, le ventre toujours un peu vide - une nouvelle vie où quelques carrés de chocolat dérobés à la sauvette représente un plaisir rare et intense. Derrière tout ça, c'est aussi la grande histoire qui se dessine et apparait par flash, comme lorsque le ciel s'illumine d'un étrange feu d'artifice créé par le bombardement des alliés sur le sud de l'Allemagne. Le trait à la fois rond et brut de Lika Nüssli arrive à raconter avec force et acuité l'innocence qui entoure cette période de la vie, comme la dureté de ce que traverse le petit Ernst. Une Enfance de paille a reçu le Prix de la Meilleure bande dessinée suisse au festival de Delémont en 2022 (dans sa version allemande). Lika Nüssli est une artiste pluridisciplinaire suisse ; elle pratique le dessin et la bande dessinée mais s'exprime également à travers la peinture, des installations et des performances.