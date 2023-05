Une montgolfière vers la lune

Les paupières deviennent lourdes. Il est l'heure d'aller au lit. Cet album très original propose de contribuer à l'endormissement du petit en utilisant, subtilement, dans le texte et les images des techniques de méditation et de pleine conscience. La lecture aidera l'enfant à se relaxer depuis le cerveau bien occupé par la journée jusqu'au bout de ses orteils. Et cela contribuera fortement à un endormissement et puis à un sommeil profond, paisible et réparateur