Mes 30 séances de Grammaire-Conjugaison. Exos et Mémos. CM2

Un cahier d'entrainement en Grammaire/Conjugaison au CM2 pour travailler à son rythme ! 30 séances qui s'adaptent à toutes les classes, aux moments de l'année, aux besoins et aux acquis des élèves. Une organisation en double-pages avec 4 rubriques : > Je me souviens : réactivation de la notion vue à l'aide d'un support texte ou documentaire questionné ; > Je m'entraine : 5 à 6 exercices différenciés ( ou ) ; > Je joue : une activité ludique (mots croisés, rébus, devinettes) pour réviser en s'amusant ; > J'écris : une consigne de production d'écrits courte pour réinvestir la notion. + Un mémo détachable (A5-16 p) pour favoriser le lien école-maison avec des leçons courtes illustrées par de nombreux exemples pour faciliter la mémorisation et la compréhension des notions. En bonus : des mémos animés, accessibles avec un QR Code, avec la leçon qui s'affiche progressivement, la version audio de la règle et une carte mentale de synthèse. Une collection utilisable en complément de toute méthode, pour travailler la grammaire, la conjugaison et la production d'écrits. Sur le site compagnon exos-memos. nathan. fr : -des rappels des programmes, -des pistes d'exploitation pédagogique, -des outils pour la classe (affichages collectifs, etc.).