Meurtres et pépites de chocolat. Les enquêtes d Hannah Swensen, vol. 1. Les enquêtes dHannah Swensen, vol. 1

Plus de six millions d'exemplaires vendus dans le monde, une série de films à succès : le phénomène Hannah Swensen enfin en poche ! Hannah Swensen est de retour dans sa ville natale d'Eden Lake. Entre sa mère, assez envahissante, et sa boutique, le "Cookie Jar" , elle a fort à faire. Quand son livreur, Ron LaSalle, est retrouvé assassiné juste derrière sa pâtisserie, son beau-frère, shérif adjoint du comté, fait appel à elle pour l'aider à démasquer le coupable... Née en 1943, Joanne Fluke vit dans le Minnesota, confectionne des cookies délicieux et a écrit la saga d'Hannah Swensen, déjà traduite dans quinze langues. L'auteure nous dévoile en prime quelques-unes des meilleures recettes de pâtisserie de son héroïne. Traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Florianne Vidal