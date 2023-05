Mémoires. suivi de Journal de guerre. suivi de Journal de guerre

En 1910, alors que l'aviation en est à ses débuts, un jeune homme sans expérience décide de devenir pilote. Il s'appelle Roland Garros. Sa première réussite : voler un mètre au-dessus du sol aux commandes d'une Demoiselle, le premier avion produit en série. D'autres, plus spectaculaires, suivront. En France, aux Etats-Unis, ou encore au Mexique, les foules se bousculent pour le voir voler. Au-delà de ses exploits, c'est l'esprit chevaleresque de l'aviation que Roland Garros faire revivre à travers ses Mémoires. Roland Garros est né à Saint-Denis de la Réunion en 1888. Passionné d'automobile et d'aviation, il est notamment le premier aviateur à effectuer la traversée de la Méditerranée. Il est tué lors d'un combat aérien en octobre 1918. "Le document le plus extraordinaire, et le plus pittoresque et le plus vivant que l'on puisse lire sur les débuts de l'aviation". Blaise Cendrars