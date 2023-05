Givré. L'art de la pâtisserie glacée en 60 recettes

EMMANUEL RYON, Champion du Monde de Pâtisserie et Meilleur Ouvrier de France glacier, nous fait découvrir l'univers gastronomique étonnant et créatif de la glace, un monde où tout est possible et gourmand. Histoire de la glace et conseils techniques accompagnent crèmes glacées et sorbets, gâteaux de voyage, fruits givrés, esquimaux, granités, yaourts, desserts glacés, mais aussi macarons et boissons. Des goûts les plus classiques aux plus singuliers, tout l'art de la glace y est sublimé au travers des 60 recettes élégantes mais accessibles proposées par le chef. Crème glacée vanille ou topinambour, sorbet pétales de roses ou abricot verveine, financier noisette sorbet framboise poivron, tomate givrée, milk-shake coco thé matcha, chouquette glacée, macaron curcuma sorbet mangue... Une multitude de délices glacés qui vous feront fondre de plaisir !