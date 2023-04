L'art de décoder le langage des yeux. Un outil de communication

Qu'il s'agisse de détection des mensonges, d'une discussion importante avec notre adolescent ou notre conjoint, de négociation d'un prêt, d'une rencontre d'affaires, de fraude, de relations clients, de coaching, d'accompagnement ou d'enseignement, le langage des yeux est essentiel à nos interactions avec autrui. Le Dr Michel Picard nous propose ici un outil incontournable et une technique d'une efficacité renversante applicable au quotidien, en personne comme en virtuel. Combinant les plus récentes recherches sur l'analyse des micromouvements, des démangeaisons, des clignements des paupières et des règles de lecture du regard, l'auteur vous offre un cadeau inestimable. En effet, ce livre vous aidera à poser la prochaine bonne question, celle qui permettra le dialogue authentique et le dévoilement de la vérité. "Je vous regarde et vos yeux parlent déjà... " - Michel Picard.