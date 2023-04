Cohabiter avec le sauvage. La biodiversité ordinaire chez soi

Des "petites bêtes" aux "mauvaises herbes" , la confrontation au sauvage le plus ordinaire déclenche très souvent des réactions hostiles. Pourquoi ? Comment changer notre regard ? Comment prendre conscience que ce sauvage plein de vitalité qui peut nous déranger n'est que la revanche de la nature que nous ne cessons de détruire par ailleurs ? Comment l'accepter ? S'intéressant à ces mal-aimés qui partagent notre quotidien - guêpes, pholques, cafards, orties, lichens, mousses... -, Vincent Albouy synthétise ici plus de trente ans de réflexions et d'expériences menées dans son propre jardin. Il donne des conseils pour aller vers une cohabitation apaisée avec le sauvage, et pour le favoriser ou le contenir selon les situations plutôt que l'exclure. Des semis à la tonte, en passant par les stratégies pour écarter les gêneurs, les petits gestes ne manquent pas. Redonnons au sauvage toute sa place dans notre environnement quotidien : apprenons à partager l'espace, accueillons-le au jardin comme à la maison. C'est une voie d'avenir pour inverser le courant de l'érosion de la biodiversité.