S’enrichir sous Napoléon. Comment s'enrichir sous Napoléon

La Révolution française fut d'abord un changement de société. En sortent ruinés la noblesse d'Ancien Régime, le clergé et les bourgeois qui avaient prêté à l'Etat. A l'aristocratie succède la ploutocratie. Ce n'est plus la naissance mais la fortune qui devient le critère de la distinction sociale. L'argent joue désormais un rôle essentiel. Comment s'enrichir sous Napoléon ? Par les donations impériales, par le pillage à la faveur de la guerre, par la corruption ou par la spéculation. La France a désormais le regard fixé sur la Bourse, baromètre de l'opinion. C'est l'envers oublié de l'épopée impériale mais qui ne ternit en rien l'éclat des institutions créées et des victoires remportées par Napoléon.