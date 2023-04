Cendresa Tome 2 : L'absolution

Insuffle en moi la vie" Dégringolant dans la chaîne alimentaire, autrefois au sommet, à présent craignant pour sa vie, Yphaëlle a du mal à s'habituer à Cendresa. Sa mémoire, qui lui revient par morceaux, l'angoisse et elle craint de comprendre la signification de ses souvenirs ou de ces étranges visions qui hantent ses nuits. Surtout lorsqu'elle tombe entre les mains du Maître psychotique, que les peuples au sang chaud de Cendresa réveillent de vieilles colères, et que de nombreux cadavres sont semés autour d'elle. Quelque chose de macabre se prépare. Quelque chose lié à son ancienne condition d'Esclave de Guerre. Et bien qu'elle ait à ses côtés l'un des hommes les plus dangereux que Cendresa ait porté, elle a le sentiment qu'elle ne ressortira pas de tout cela indemne. Sa véritable nature signe son arrêt de mort.