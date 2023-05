Le Queyras et le Guillestrois à pied

Le parc Naturel Régional du Queyras c'est 65 000 hectares de nature au nord-est du département des Hautes-Alpes. Les chamois, les marmottes, les lièvres et les perdrix se sont appropriés ce territoire où la nature est préservée, un territoire propice à la randonnée. Le Guillestrois, entre les Ecrins et le Queyras, recèle de trésors comme la place forte Vauban de Mont-Dauphin inscrite à l'UNESCO, elle est perchée sur un rocher entre Guil et Durance. Ce topo regroupe les 41 meilleures randonnées de ces territoires emblématiques des Hautes-Alpes.