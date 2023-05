L'agenda des super profs des écoles. Edition 2023-2024

Une nouvelle édition 2023/2024 résolument " green " avec des pistes pédagogiques pour faire vivre l'Education au Développement Durable (EDD) au quotidien ! Des rubriques pratiques : - Pour préparer son année : emploi du temps, tableau des 108 heures, numéros utiles, premiers gestes de secours - Et rappeler les rendez-vous professionnels durant l'année : formations, réunions équipes, rdv parents etc. - Une organisation en périodes / mois / semaine - Des rendez-vous hebdomadaires pour animer la vie de classe : des projets en maternelle, des défis pour les cycles 2 et 3 Les + de l'ouvrage : Un outil conçu pour les enseignants par les enseignants - Une nouvelle édition " green " - Une consultation rapide et facile avec Nathan Live (application gratuite). - Des fiches pédagogiques facilement accessibles sur Lea. fr A propos des auteurs : - Françoise Picot, Inspectrice de l'Education nationale honoraire, spécialisée en Français et Histoire - Ann. l. c, enseignante et directrice d'école maternelle, ambassadrice Klassly et " influenceuse " (22000 abonnés instagram) - Botaki, Une marque engagée pour sensibiliser les futures générations à la préservation de la planète, à une meilleure alimentation et aux bienfaits de la nature.