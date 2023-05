La fabuleuse histoire de Léonard de Vinci racontée aux petits ! La vie des grands racontée aux petits ! Scientifiques, artistes, rois ou reines, sportifs... ils ont tous été petits... ils ont tous marqué leur époque. Des histoires de personnages inspirants, qui vont s'animer de façon ludique sous les doigts des petits ! La vie passionnante de Léonard de Vinci racontée en 6 étapes : -Sa naissance en Toscane -Ses premiers pas de peintre dans l'atelier de Verrocchio -Son départ pour la France à dos d'âne, avec la Joconde dans ses bagages -Son étude du corps -Quelques exemples de ses grandes inventions Son atelier du Clos-Lucé avec ses plus grands tableaux, et ses derniers instants avec le roi auprès de lui. > Pour les parents : le plaisir de raconter à leur tout-petit l'histoire inspirante et fascinante de personnes qui ont marqué l'Histoire. > Pour les enfants dès 3 ans : une façon ludique pour mieux découvrir la vie de Léonard de Vinci, grâce aux animations.