C'était pour la France

L'homme qui prend la plume aujourd'hui n'est plus tout à fait le même que celui qui publiait son premier livre en 1984.. Oui, je me suis assagi. Par force. L'âge, la maladie, cette satanée maladie de Parkinson entrave tous mes mouvements. Malgré ce handicap, je reste intact. Et je continue d'avancer. Toute ma vie a été consacrée à défendre ma patrie. Avec la conviction que les missions ordonnées par mes chefs ou directement par des ministres, parfois dans le plus grand secret, se faisaient toujours au service de la France. Je voudrais témoigner ici certaines des ces missions qui ont constitué des moments charnières dans ma vie d'officier. Toutes ont conforté ma foi dans notre pays. Une foi toujours intacte. Pour lui, je me suis battu sous toutes les latitudes avec l'insigne du GIGN. J'ai souvent opéré aussi sous identité fictive (IF). J'étais alors un autre et je devenais, pour le temps de la mission, un vrai " menteur de combat ". J'ai menti au preneur d'otages avant de l'abattre. J'ai souvent menti a ma femme pour cacher la mission qui m'éloignait d'elle en lui lançant un joyeux " Tout va bien ! C'est un simple exercice ". Pour mon pays, j'ai fait couler le sang. J'ai fait parler les armes qu'il m'avait confiées. Pour lui, je suis allé au bout de moi-même. Oui , j'avoue ! - Premières armes - Les leçons de Berlin - Le GIGN - Entraînement hors normes pour des hommes hors normes - Les secrets de La Mecque - Mes tireurs d'élite saoudiens - Un Privé pour la France - Mon ami Jacques Vergès - L'avocat et l'ancien du GIGN au Zaïre - Le vrai visage de mon ennemi - Comment la France a perdu la République Centrafricaine - Mission spéciale en Côte d'Ivoire - Mission spéciale au Vatican - Trente jours aux Baumettes