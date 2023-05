Economie du travail. Les réalités et les approches théoriques, 6e édition

Les nouvelles réalités du marché du travail amènent les économistes à remettre en question leurs modèles théoriques afin de comprendre les causes et les conséquences de phénomènes comme la diversification des formes d'emploi. Cet ouvrage, qui offre une analyse du marché du travail du Québec et du Canada, propose une introduction aux théories de l'économie du travail, des néoclassiques aux institutionnalistes, en passant par Keynes.